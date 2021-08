Els Agents Rurals han tancat avui de nou els accessos al Parc Natural del Cap de Creus per l'alt risc d'incendi que hi ha en aquestes zones. Això significa que no s'hi pot circula amb cap tipus de vehicle ni tampoc a peu.

Aquesta mesura també es va prendre dimecres passat per la situació amb la qual es troba la zona.

El mapa del Pla Alfa dels Agents Rurals mostra la situació d'alt risc d'incendi:

Mapa del Pla Alfa per avui 23 d'agost 2021 pic.twitter.com/KXMH1cSdLd — Agents Rurals (@agentsruralscat) 23 de agosto de 2021

A banda, s'ha activat del nivell 3 del Pla Alfa en 10 municipis empordanesos, cosa que implica la suspensió de totes les activitats amb risc d'incendi forestal. I és que en aquestes àrees avui hi ha un perill molt alt o extrem d'incendi forestal.

Les poblacions afectades són: Cadaqués, Colera, El Port de la Selva, La Selva de Mar, Llançà, Palau-saverdera, Pau, Portbou, Roses i Vilajuïga

Aquesta zona de l'Alt Empordà ha concentrat el pitjor incendi de l'estiu, que va cremar més de 400 hectàrees entre Llançà, Port de la Selva i Selva de Mar.

Una burilla va originar el foc. D'aquesta cigarreta s'està intentant extreure'n ADN i amb sort, poder identificar el causant.

Risc alt a Catalunya

Protecció Civil manté en fase de prealerta el Pla INFOCAT perquè hi ha perill alt d'incendi a tot Catalunya, en especial, a la zona de l'Alt Empordà. Demana prudència a la ciutadania.