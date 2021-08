Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Figueres investiguen un robatori a les oficines d’una cèntrica mútua de la ciutat. Els lladres, tot i que van regirar de dalt a baix totes les estances del local no van emportar-se res.

El succés es va desencadenar durant la matinada d’ahir, a l’avinguda Vilallonga. Uns lladres van forçar els accessos d’aquesta empresa i van aconseguir accedir-hi. Van remenar-ho tot però segons els responsables, no es van emportar res. Segurament buscaven diners, però com solen fer la major part d’establiments per prevenir robatoris, no n’hi havia i per tant, els lladres van quedar frustrats i van fugir.

Un testimoni que circulava per la zona cap a quarts de sis del matí va veure llum a la mútua i en sorprendre’s que fos obert per l’hora que ara, va acostar-s’hi per comprovar-ho en veure sospitós.

La sorpresa va arribar quan s’ho va trobar tot regirat, la porta oberta i els calaixos i armaris oberts. Tot i això, els lladres no van cometre destrosses i ahir, el centre va poder obrir amb normalitat.

El testimoni del robatori, en veure l’estat de les oficines, va alertar els propietaris i aquests van avisar els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Figueres, que estan a càrrec dels fets. Que es van encarregar d’anar al llarg del dia a la zona, per buscar alguna pista que els condueixi cap als malfactors. Avui està previst que es presenti la denúncia formal del robatori, que hauria acabat sense cap botí pels delinqüents.

Els robatoris en establiment com la resta de fets delictius està pujant des que les restriccions de la pandèmia s’han anat relaxant. Figueres com la major part dels municipis gironines tampoc compta amb toc de queda i per tant, el moviment de nit ja torna a ser més freqüentat pels delinqüents que aprofiten aquestes hores per cometre els seus cops.