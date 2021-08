Els Mossos d’Esquadra han detingut in fraganti un home quan robava a l’interior d’una casa a Figueres. En arribar-hi la policia, els va dir que estava allà perquè era la casa d'un amic seu.

En una altra actuació, gràcies a la Policial Local de Llançà, es va arrestar un altre home per robar una desbrossadora en un garatge del poble i que es disposava a fugir amb tren.

La primera actuació es remunta al diumenge a la tarda, quan un ciutadà va veure unes persones en actitud de vigilància pels voltants del carrer de la Pau de Figueres. Hores més tard, el mateix ciutadà va alertar al 112, ja que va observar com una de les persones que havia vist abans saltava la tanca d’una casa.

Quan els Mossos de la comissaria de Figueres van arribar al lloc van trobar la porta d’accés forçada i van escoltar passes a l’interior de la casa. Al cap de pocs segons van localitzar una persona asseguda al sofà. Quan els agents li van preguntar pel motiu de la seva estança, l’home els va dir que era la casa d’un amic que no es trobava allà i del qual no sabia el nom.

Fetes les comprovacions a tota la casa, els Mossos van trobar que l’interior estava tot regirat, amb els calaixos oberts i els mobles remenats.

Seguidament, els agents van escorcollar l’home que portava a sobre un rellotge, un anell amb unes inicials que no coincidien amb les seves i una targeta de plàstic de les que s’utilitzen per obrir portes. Va quedar detingut per la seva presumpta relació amb el robatori.

L'arrestat és un home de 29 anys de nacionalitat marroquina i veí de Santa Coloma de Gramenet, se l'acusa de ser presumpte autor d’un robatori amb força, en grau de temptativa.

El detingut, amb antecedents, va passar el dia 23 d’agost a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

Detingut quan fugia en tren

Els fets es remunten al passat divendres 20 d’agost, pels volts de tres quarts d’una del migdia, quan agents de la Policia Local de Llançà van alertar als Mossos que havien vist un home, en actitud sospitosa, amb una desbrossadora a l’estació de tren de Llançà.

Els agents van sospitar que aquesta eina podia coincidir amb una que havien sostret el dia abans d’un garatge al carrer de la Mina de la població de la mateixa població.

Immediatament, van fer comprovacions i van localitzar al propietari de l’eina, qui va manifestar que va veure com una persona marxava del seu domicili amb una bicicleta i una desbrossadora.

Davant les evidències, van detenir l’home, de 43 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Sant Jordi Desvalls, com a presumpte autor d’un robatori amb força a l’interior de domicili. A més, es va denunciar administrativament per la llei orgànica 4/1992 de protecció de la seguretat ciutadana perquè en l’escorcoll se li van localitzar un matxet i una defensa extensible.

El detingut, a qui li consten antecedents, va passar el mateix dia 20 d’agost a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.