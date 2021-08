L’Ajuntament de Llançà ha tornat a reclamar la construcció de la rotonda a l’enllaç amb l’N-260: «És una reivindicació totalment justificada del poble de Llançà des de fa molts anys i nosaltres com a equip de govern hi estem treballant», assenyala l’alcaldessa, Núria Escarpanter. El consistori ha enviat l’avantprojecte a Carreteres perquè el Ministeri de Foment tiri endavant el projecte amb la màxima celeritat i es resolguin així els problemes que es generen amb importants retencions a l’entrada del municipi.

La cruïlla del semàfor, on hi hauria d’haver una rotonda, és un gran problema d’infraestructura que de moment no està resolt i que cada estiu pateixen les persones que transiten per aquesta carretera. A la vegada representa un risc afegit, perquè en cas d’emergència tenen les carreteres col·lapsades.

Col·lapses a l’estiu

Escarpanter assenyala que Llançà «és un dels darrers pobles de la comarca i la província de Girona que no té una entrada digna i que això comporta uns problemes terribles sobretot a l’època estiuenca i els caps de setmana». La rotonda a l’enllaç amb l’N-260 serviria per «gestionar bé els problemes de trànsit i millorar l’accés a l’entrada del poble», i reivindica que es tracta «d’un projecte molt necessari perquè també permetria la connexió del poble amb l’estació de Renfe, que és una altra de les vies per les quals ens arriben molts visitants».

Així doncs, l’avantprojecte que ja està en mans de Carreteres de Girona intenta afectar el mínim possible la part privada, assenyala l’alcaldessa. Un cop la Demarcació de Carreteres de l’Estat faci un informe favorable sobre la proposta, aquesta també ha d’estar validada per l’ACA, ja que la zona on aniria ubicada la rotonda està a tocar de la riera de Llançà.

Durant la visita que va fer el subdelegat del Govern, Albert Bramón, a Llançà, va ser «molt optimista i ha quedat de manifest que hi ha una voluntat per part de Carreteres de tirar endavant el projecte». Tot i així, «fa tants anys que existeix aquesta reivindicació i no ha arribat mai, que encara veig amb escepticisme que pugui ser una realitat ben aviat».

Carril bici

En aquest avantprojecte s’ha previst també que s’incloguin altres iniciatives, com ara un carril bici que hauria d’estar pressupostat dins del cost de l’execució, apunta Escarpanter. «Nosaltres com a Ajuntament intentarem que sigui tota una inversió duta a terme per l’Estat». Un cop l’obra s’inclogui dins els pressupostos previstos per la Demarcació de Girona i hi hagi un conveni amb Carreteres de l’Estat, així com el vistiplau de l’ACA per tirar endavant el projecte, si les previsions són correctes, «l’obra podria dur-se en uns tres anys amb un pressupost aproximat d’un milió d’euros», assenyala Escarpanter.

El Govern espanyol es va comprometre el mes de març passat a tramitar amb la «màxima celeritat» possible esl projectes constructius de millora de l’N-260 al seu pas per Llançà, després que s’aprovés per unanimitat una moció presentada pel senador gironí d’ERC Jordi Martí. L’actuació prevista és a la travessera de Llançà, entre els quilòmetres 15 i 18.