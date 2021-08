Després de més de nou hores de negociació, sindicats i la part empresarial han arribat a un preacord per aturar la vaga d’escombriaires prevista a Figueres a partir de dimarts al vespre. La darrera reunió va començar a les dotze del migdia i es va allargar fins a l’hora en què estava prevista la convocatòria –les nou de la nit.

Els sindicats i la part empresarial han pactat un conveni amb una validesa de dos anys (de l’1 de gener del 2021 fins al 31 de desembre del 2022) que inclou un increment salarial per «assegurar el manteniment del poder adquisitiu». L’acord es va ratificar ahir, segons va confirmar també l’Ajuntament.

D’altra banda, Fisersa s’ha compromès a acceptar el conveni i aplicar-lo no només al personal ja subrogat d’Ecoserveis, sinó també a les noves contractacions dels serveis que ha passat a assumir l’empresa municipal.

Els sindicats COBAS i Comissions Obreres (CCOO) van convocar la vaga indefinida en els sectors públics de manteniment de l’enllumenat públic, jardineria i sanejament urbà de la ciutat de Figueres. Els sectors s’han vist afectats pel canvi en acabar la concessió d’Ecoservei.

L’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha informat que des del passat mes de juny el servei d’enllumenat està gestionat per FISERSA i el ple dejuliol va aprovar que la gestió de la neteja viària també sigui gestionada per l’empresa pública FISERSA. En les properes setmanes s’adjudicarà el contracte per la compra de la nova maquinària de neteja viària amb un cost de més de 2 milions d’euros per tal de tenir els carrers nets. L’Ajuntament vol oferir bons serveis, remarca.

En un comunicat, els sindicats van anunciar que la voluntat de la protesta és «mantenir les condicions laborals».