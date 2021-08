La policia de Nova York ha distingit el sotsinspector de la Guàrdia Urbana de Figueres, Jordi Panella, amb una placa que reconeix la seva trajectòria professional i els vincles de col·laboració i companyonia creats entre els dos cossos policials ara fa dos anys. L'adjunt del cap de Trànsit de la ciutat dels gratacels, Luis Barberii, s'ha desplaçat expressament fins a Figueres, en viatge oficial, per fer el lliurament de la distinció. L'acte ha tingut lloc, aquest dijous, a l'Ajuntament de Figueres. Barberii ha estat rebut per l'alcaldessa Agnès Lladó i el vicealcalde Pere Casellas. Els ha acompanya't l'inspector en cap de la Guàrdia Urbana, Josep Maria Riera. L'enviat novaiorquès ha estat obsequiat amb una làmina sobre la ciutat.

"He vingut expressament, en representació del meu cap i del departament de Policia de Nova York, per reconèixer la trajectòria i la bona relació amb el sotsinspector Panella. Ens va venir a visitar fa un parell d'anys i, des d'aleshores, hem mantingut una ferma relació de col·laboració i intercanvi de coneixements i iniciatives". Barberii havia de viatjar amb el director de la policia de trànsit, Franklyn Sepúlveda, però un problema familiar li ha impedit desplaçar-se. Jordi Panella ha agraït la distinció "sobretot pel fet que prové d'un cos policial de referència i que, des del primer moment, ens ha tractat d'igual a igual en tots els contactes mantinguts, malgrat les grans diferències de dimensió que hi ha entre les dues ciutats. Compartim coses per aprendre".

Luis Barberii ha visitat diversos indrets de la comarca, aquests dies, i s'ha mostrat "molt sorprès per la calidesa de la gent que he anat trobant. També m'ha agradat molt Figueres, una ciutat amb història, amb molts costums i tradicions". Després del seu pas per Cadaqués i haver pogut veure per fora la casa de Dalí a Portlligat, aquest dijous ha fet una vista al Teatre Museu Dalí, on ha pogut conèixer l'obra del pintor i les anècdotes dels seus viatges a Nova York, ciutat on va protagonitzar un important escàndol quan va trencar l'aparador d'uns grans magatzem a causa de la manipulació d'una obra que havia fet expressament per a aquests. "Dalí era un geni i veure la seva obra ho demostra". Després ha conegut els germans Ramon i Lluïsa Duran a l'emblemàtica Celler de ca la Teta de l'Hotel Duran. Amb ells ha parlat d'alimentació i de les especialitats gastronòmiques de l'establiment i de la comarca. Posteriorment ha estat rebut a la Comissaria dels Mossos d'Esquadra, tal com abans ho havia estat a la comissaria de la Guàrdia Urbana de Figueres.