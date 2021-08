L’Ajuntament de Roses concorrerà a partir del proper 20 de setembre a la subvenció dels fons europeus Next Generation, sol·licitant un import situat entorn als 16 milions d’euros per al finançament de diferents projectes inclosos en el Pla de Transició Energètica de la població.Els fons es destinen a la recuperació econòmica per superar les conseqüències de la Covid-19, tot prioritzant mesures ecològiques i digitals.

El passat mes de gener el ple municipal de Roses va aprovar el Pla Estratègic de Transició Energètica en l’àmbit de la Promoció Econòmica de Roses, un pla que vol liderar el procés de transformació contra el canvi climàtic a la població, abordant una transformació que posicioni Roses com a destinació turística sostenible.

En total, el Pla estableix 46 projectes dividits en 6 àmbits d’actuació: gestió, turisme, sector econòmic, espais públics, transició marítima i ciutadania i preveu el finançament de dues de les seves línies (turisme i transició marítima), amb els fons europeus Next Generation de la Unió Europea.

En el moment actual, l’Ajuntament està ultimant la preparació de la documentació necessària per a la presentació a aquesta convocatòria amb un paquet de projectes destinats a l’àmbit turístic.

Concorrerà a la línia d'ajuda "Destinos Sostenibles", inspirat en l’Agenda 2030 i en els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU, i que basa els seus objectius en la transició verda i digital, en l’eliminació de la bretxa de gènere i en la cohesió i la inclusió a través de les polítiques d’ocupació.

El regidor de Promoció Econòmica, Fèlix Llorens, destaca el fet que "amb aquesta convocatòria, que respon perfectament als objectius marcats pel nostre Pla de Transició Energètica, tenim l'oportunitat d'aconseguir una quantitat molt elevada de recursos que ens serviran per modernitzar-nos econòmicament, a la qual no hagués estat possible optar si no haguéssim cregut i apostat des d'un bon inici per la transició energètica."

L’Ajuntament ultima ara la preparació dels projectes que presentarà al programa Destinacions Sostenibles, els quals es detallaran properament. Fèlix Llorens assenyala que "l’import sol·licitat ascendirà a una quantitat total d’uns 16 milions d’euros. Una part important d’aquesta inversió es destinarà a la modernització energètica i digital de les empreses de Roses, mentre que amb l’import restant es vol dotar la població de les infraestructures municipals digitals, energètiques i en el medi necessàries, per aconseguir una destinació turística sostenible".