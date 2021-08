L'Ajuntament de Sant Pere Pescador ha denunciat als Mossos d'Esquadra que el servei de Salvament i Socorrisme «està suportant» actes de vandalisme a les seves instal·lacions de les platges del municipi. «A banda de l'estrés a causa de la Covid-19, això ja passa la línia vermella i són ganes de fer mal als nostres elements públics, que paguem entre tots», ha lamentat el consistori, que demana la màxima col·laboració ciutadana per identificar i sancionar els responsables d'aquests danys materials.

«Ho considerem gamberrisme pur i dur», hi afegeixen fonts municipals, i també diuen: «Suposem que la majoria és conscient de la gran tasca que fa el Servei de Salvament i Socorrisme, amb l'objectiu que a final de temporada, no haguem de lamentar cap mort a les nostres platges. És molt decebedor per ells, que el suport que rebin sigui aquest, encara que realitzat com sempre per una minoria». L'Ajuntament de Sant Pere ha difòs imatges als seus comptes de les xarxes socials per mostrar l'estat en què han trobat la seu que ocupa el servei de Salvament i Socorrisme després de l'acció dels vàndals.