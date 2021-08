Tècnics de Fauna del Departament d’Acció Climàtica han localitzat aquest any set nius d’esparver cendrós a l’Empordà i han comptabilitzat un total de 102 parelles d’exemplars a Catalunya. A la dècada dels vuitanta, l’espècie era considerada en perill d’extinció imminent, arribant a niar tan sols dues parelles.

El d’enguany és un rècord històric per aquest ocell rapinyaire de mida mitjana que nia a terra, entre matolls espessos o grans herbassars com els grans camps de cereal o farratgeres. Els set nius de l’Empordà, sumats als 81 de les comarques de Ponent i els 14 del Montsià, fan que per primera vegada se superi el centenar. Des del 2016, en què es va incrementar la protecció dels nius afegint-hi unes tanques de protecció contra els predadors terrestres, l'èxit del repoblament s'ha incrementat notablement.

Les campanyes de localització i protecció de nius als camps de cereal amb la col·laboració dels Agents Rurals han donat resultats positius en l'augment i manteniment de la població d'aquesta espècie. Aquesta protecció va consistir a localitzar els nius i evitar la sega d'un quart d'hectàrea al voltant d'aquest niu fins que volessin els polls, amb indemnització per a l'agricultor.