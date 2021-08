L'Ajuntament del Port de la Selva ha emès un comunicat on demana a la població fer un ús "responsable" de l'aigua i fomentar-ne "l'estalvi" després de detectar un augment dels nivells de clorurs. En concret, han arribat fins als 308 mg/l, superant el valor de referència de 250 mg/l, establert per la normativa. A l'escrit, remarquen que l'aigua continua sent "potable" i "apta" per a tots els usos però que "es pot percebre un cert gust de salat a la boca". En aquest sentit, recorden que els clorurs es troben "de manera natural" en els recursos d'aigua subterrània degut "a la intrusió d'aigua de mar fruit de l'augment de la demanda a l'estiu".