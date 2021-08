L’Ajuntament de la Jonquera intenta frenar la instal·lació de cinc parcs eòlics al terme municipal. En total sumarien una trentena de molins. N’hi ha tres més propers amb vint molins. A banda de la suspensió de llicències aprovada a finals del 2020, s’espera aconseguir declarar tota la zona Bé Cultural d’Interès Local i s’estudien altres figures de protecció del territori.

La Jonquera està al punt de mira de les empreses que impulsen projectes de parcs eòlics.

Des de la Ponència d’Energies Renovables s’ha emès un informe favorable sobre els parcs eòlics Galatea, Cronos i Querols. Un tercer, Els Estanys, informe des de l’Ajuntament públicament, «el silenci de la Ponència semblaria donar-li viabilitat». La resta de parcs eòlics planificats a la zona són el Fonollar, la Sureda, Hèlix I i Hèlix II. Són els darrers i estan en un procés «molt inicial». Això permet encara presentar escrits de consideracions «respecte a la seva instal·lació al territori».

L’Ajuntament, malgrat les adversitats, diu, continuarà lluitant per evitar-los amb la convicció «d’impulsar energies renovables al poble, però fent-ho d’una manera compatible amb la preservació del sòl no urbanitzable, especialment pel que fa a les zones on es desenvolupen activitats del sector primari, i més respectuoa amb l’entorn».

Assegura que activarà tots els mecanismes que tingui al seu abast per frenar-los.

El primer que es va portar a terme va ser el mes de desembre amb l’aprovació de la suspensió de tot tipus de tràmits i llicències referides a la implantació de parcs d’energies renovables en sòl urbanitzable no delimitat i en sòl no urbanitzable qualificat com a zona de mosaic agroforestal d’interès paisatgístic. La suspensió és per un any.

La mesura es va prendre després dels canvis a la Llei d’Urbanisme de Catalunya i a la normativa que impulsa les energies renovables que permetien la implantació de determinades instal·lacions de producció d’energia elèctrica en sòl no urbanitzable amb la voluntat de fer front a l’emergència climàtica, però sense tenir en compte els usos previstos pel POUM dels municipis.

També s’han coordinat amb els ajuntaments de Capmany i Agullana perquè el Consell Comarcal declari Bé Cultura d’Interès Local les zones. S’estan estudiant altres mesures de protecció del territori. L’objectiu és presrevar una zona que es considera de vital importància.