A porta do Mediterrâneo és el nom d’una importadora brasilera amb un fort accent alt-empordanès. El jonquerenc Javier Amigo Martínez gestiona des de fa més d’un any aquesta nova empresa ubicada a Sao Paulo per col·locar productes gastronòmics de l’Alt Empordà, entre altres productes d’altres zones, a la regió brasilera.

En plena pandèmia, amb la forta demanda d’aliments de qualitat, l’alt-empordanès va emprendre aquesta aventura empresarial per portar productes de la gastronomia ibèrica, catalana i empordanesa a un mercat potencial, amb més de milions de persones.

La inciativa empresarial ha permès una connexió entre la comarca i la regió paulista que dona una alternativa real per a exportar la marca Empordà fins al continent americà fent arribar una diversitat importants de productes de qualitat.

Productes de casa

«Vam començar introduint una empresa de formatges d’Albacete. A partir d’aquí, explica Javier Amigo, vam apostar, també, per productes de Catalunya i l’Alt Empordà». Són els primers passos de la importadora, després d’un temps com a representant de la marca Freixenet, també a la zona de Sao Paulo.

«El Brasil és un país complicat respecte a les importacions i exportacions, hi ha molta burocràcia, però és un mercat molt gran i atractiu per a tothom», afegeix l’empresari.