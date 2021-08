Un grup de veïns del sector del passeig Lluís Albert de l’Escala ha alertat el departament de Cultura de la Generalitat aqueta setmana de la presència de restes d’una fortificació borbònica de 1711 situada just al punt on es preveu una petita rotonda en el projecte de millora del passeig. El projecte ha estat aprovat inicialment. Durant altres trams de la millora del front litoral ja s’han trobat altres restes. Les actuals estan situades a la finca Can Serrats.

El giratori està previst a la cantonada del carrer de la Casa Gran i el passeig Lluís Albert. Segons ha explicat l’historiador i veí, Miquel-Dídac Piñero al pati s’hi troben els darrers testimonis d’aquesta fortificació construïda durant la Guerra de Successió. Es tracta d’un mur de llevant, al passeig Lluís Albert, que conserva unes espitlleres de 1711. Queden tapiades i només es poden veure per la part interior de la finca. A la part nord es conserva una arcada de portal ben conservada, assegura.

La fesonomia d’aquesta zona era diferent en el moment històric en què es construí la fortificació. Es tractava del litoral que es va anar reomplint més endavant per construir. Per això part de les estructures han quedat integrades dins la finca.

«Amb aquesta expropiació de 96 metres quadrats per construir el giratori, tallen des de l’edifici de les anxoves fins al porta, a baix, justament per on volen fer el carrer i un petit giratori, just a l’est on hi ha aqueta paret», diu Piñero. Constata la importància perquè es tracta de al única que encara queda quan «van fortificar fins al Port de’n Perris». De fet, relata que durant l’obra del tram de litoral anterior els arqueòlegs van mirar si apareixia i no en va sortir cap tram. Sí van aparèixer altres restes, algunes de les quals s’han deixat visibles.

Els veïns esperen que des del servei de Culturacontrolin els treballs per tal de preservar les restes.

Des del departament ja se’ls ha respost que s’ha tramès al Servei d’Arqueologia.

Els treballs que vol portar a terme l’Ajuntament amb una inversió d’1,6 milions supoaran la millora del passeig Lluís Albert.

El pati afectat per aquests treballs, relata l’historiador, guarda altres vivències passades documentades.

Les drassanes Sala es trobaven a l’edifici del Salvavides, a la Punta. VA ser enderrocat per fer-hi una esplanada i les drassanes es van traslladar a can Serrats. El pati afectat era part de les drassanes que més tard es tornaren a traslladar al port.

Josep Pla i els pilots aliats

Durant la Segona Guerra Mundial en Josep Pla s’allotjava sobre la fàbrica de saló Callol Serrats en aquest indret. «Feia d’informador, analista i part important de la xarxa d’evasió dels aliats des del litoral de la Catalunya Nord, ocupades llavors per l’exèrcit alemanya».

«Josep Pla, des d’aquesta finca de Can Serrats», explica Piñero, «feia de receptor de pilots aliats caiguts en zona ocupada» que eren passats en barca per contrabandistes fins a l’Escala, des de la costa del Rosselló. Al mateix temps, passava als consolats nord-americà i britànic de Barcelona, informació que rebia d’antenes de la xarxa aliada de Figueres i de Pals.

Pla passava les nits al cafè Bofill , al passeig Lluís Albert. Acompanyat del propietari, Josep Bofill, i l’advocat Francesc Albert Parada. Els pilots arribaven i s’amagaven a les drassanes pel pati afectat per les obres. Des d’aquí se’ls enviava a l’Hotel Ritz de Barcelona on els recollien agents nord-americans i britànics.

Els veïns volen que s’eviti l’enderroc del mur i es preservi aquesta i la resta d’història de la finca.