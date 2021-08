Castelló d’Empúries recupera el festival de Terra de Trobadors per aquest setembre, tot i que enguany en farà una edició especial centrada en la pesta i les epidèmies que van afectar Europa a mitjans del segle XIV. Entre el 10 i el 12 de setembre s’organitzaran una cinquantena d’activitats com ara teatre, música i circ a banda de recreacions històriques, combats de cavallers i conferències. Malgrat tot, els organitzadors han deixat fora del programa alguns actes tan tradicionals com el sopar medieval, les tavernes de les entitats, les cercaviles o el mercat medieval. Totes les activitats es faran en espais amb control d’accés i caldrà reservar una entrada per evitar les aglomeracions.

Amb el títol Fam, pesta i epidèmia: Lo bon any primer, Terra de Trobadors tornarà en una edició especial que es farà del 10 al 12 de setembre. La pandèmia provocada ha estat l’escenari perfecte per rememorar els anys més foscos que es van viure a Europa durant el segle XIV. Durant aquests anys es va produir una sèrie de successos que van comportar efectes devastadors en la població: una onada de fred glacial, una producció d’aliments estancada, l’arribada de la pesta negra i altres malalties que van provocar una crisi important. Aquest període es va batejar a la Corona d’Aragó com «lo mal any primer».

«Lo bon any primer»

La nova edició, que s’organitza amb el suport de la Coordinadora de Terra de Trobadors, es va presentar ahir al Convent de la Mercè de Castelló d’Empúries, en un acte que va comptar amb l’assistència de l’alcalde de la localitat alt-empordanesa, Salvi Güell, la regidora de cultura, Xon Hugas, i el director artístic del festival, Guillem Fernández-Valls, que van voler destacar que tot i ser una proposta amb un format reduït, presenta una programació igualment atractiva.

Amb l’objectiu de donar-li la volta i donar una imatge de superació de la crisi sanitària, els organitzadors han decidit batejar la fira d’enguany com «lo bon any primer». La idea és demostrar les ganes de recuperar aquest festival i la capacitat d’adaptació a les noves situacions per garantir la celebració de Terra de Trobadors. Les recreacions històriques protagonitzades per les entitats del municipi se centraran al voltant de la pesta, les epidèmies i la fam que es patia pels volts del 1348.

En aquest sentit, les recreacions històriques de l’esdeveniment protagonitzades per les entitats, giraran entorn a aquesta temàtica en una època històrica que se situa a mitjans del segle XIV (1348) amb l’infant Ramon Berenguer (1342-1364) com a comte d’Empúries i Pere III el Cerimoniós (1336-1387), rei de la Corona d’Aragó. Així, l’espectacle inaugural; el torneig de cavallers, a càrrec del Grup Cavallista de Castelló d’Empúries; el despertar de les bruixes o la batalla campal, amb Despertaferro i Arquers del Comtat; estaran contextualitzats en aquesta època. Per altra banda, el cicle de conferències també giraran al voltant de les malalties i la crisi que va afectar la Corona d’Aragó, entre d’altres regnes d’Europa.

Tallers i jocs

D’altra banda, se seguirà potenciant la participació activa dels visitants amb tallers com ara una lluita escènica medieval, dansa oriental o tir amb arc. D’altra banda, destaca l’aposta per les activitats per a famílies, el públic més nombrós de l’esdeveniment, amb diversos espais de joc per a la primera infància, l’espectacle de titelles, la guerra de catapultes, el carro de les Trementinaires, l’espai muntatitelles, la gimcana fotogràfica o els contes medievals. La música també serà una de les grans protagonistes de la Terra de Trobadors. Fent gala de la dita «qui canta, els seus mals espanta», els organitzadors han programat concerts amb grups com ara Els Berros de la Cort o Sübitus. També es farà la sisena edició del cicle de concerts So de Lonh en què hi actuarà Egeria Voices i Locus Desperaturs.

Durant els dies del festival, els visitants també tenen opció de visitar les exposicions permanents dels museus del municipi i fer les visites guiades que proposen expressament per a l’esdeveniment. També hi haurà la possibilitat de visitar exposicions organitzades expressament per a l’ocasió: l’exposició d’armadures medievals i el campament de soldats o l’exposició d’instruments musicals medievals.