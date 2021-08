«L’Albera es mou, tots contra els parcs eòlics!». Aquesta és la consigna que llancen tretze ajuntaments de l’Alt Empordà, que han convocat un acte reivindicatiu per a aquest diumenge, 5 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça Major de Capmany. La protesta vol ser un «espai transversal per defensar la nostra Albera i reinvindicar que les renovables es repensin en profit de tothom, però sense agredir el territori», tal com ho justifiquen els consistoris d’Agullana, Biure, la Jonquera, Capmany, Cantallops, Sant Climent Sescebes, Espolla, Mollet de Peralada, Rabós, Vilamaniscle, Garriguella, Pedret i Marzà i Vilajuïga.

Parlaments, vídeos i música

A Capmany, com a epicentre de la concentració, hi haurà parlaments, presentats per Bàrbara Magugliani, del Celler La Gutina. També intervindran alcaldes i representants de les entitats convocants, entre d’altres. Amb el lema «Renovables sí, pero no així!», en l’acte també hi haurà espai per a la reivindicació de caire lúdica, amb la presentació d’un vídeo titulat «Salvem l’Albera» i la presentació d’una animació en 3D que es diu «Els aerogeneradors projectats a l’Albera». El cantautor escalenc Josep Tero serà l’encarregat de posar-hi la música per tancar la jornada unitària reivindicativa.