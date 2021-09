Els controls d’accés que aquest estiu han afectat l’entrada de vehicles al cap de Creus per Roses han evitat que l’entrada de fins a 10.500 vehicles al parc natural, una xifra que suposa una mitjana d’entre 270 i 300 cotxes al dia. Així, l’alcalde del municipi, Joan Plana, i el regidor de Medi Ambient, Francesc Giner, van valorar la feina duta a terme en aquest control durant els 45 dies que ha estat actiu com a «molt positiva», valoració que, segons diuen, comparteixen «tots els actors que hi han estat implicats». Ho van explicar en un streaming que van oferir en directe pel Facebook de l’Ajuntament, a través del qual els veïns van poder adreçar-los preguntes. «La xifra real de la quantitat de cotxes que hem evitat que entrin dins del parc natural ens diu la feinada que s'ha fet», va afirmar Giner.

L’alcalde, Joan Plana, va insistir que la regulació d’aquest estiu és temporal, però que és la primera fase «d’un pla molt més ambiciós a llarg termini» per a la transformació «de la nostra relació amb el parc». Així, va deixar clar que el model de futur en cap cas passa per fer marxa enrere cap a la situació «d’accés descontrolat, de saturació i inseguretat» prèvies, sinó que aposta per anar cap al «model al qual avancen la majoria d’espais naturals del país i també d’Europa». «Seria una greu irresponsabilitat no avançar cap aquí, si tothom ho fa», va dir.

Així, Plana va apuntar cap a un model on una tecnologia indiqui l’estat dels aparcaments de dins del parc en temps real, i l’entrada quedi tancada en el moment en que se superin les places màximes. «Volem arribar a adequar un nombre específic d'aparcaments a cada cala, i vincular un sistema intel·ligent per saber si hi ha espais lliures o si està tot complet. Per tant, l'accés quedaria tancat sigui l'hora que sigui», va explicar Plana. Es tracta, doncs de «delimitar una capacitat de carrega» que l’espai natural pot suportar, i controlar de no superar-la». Aquest model, però, no serà instantani ja que, tal com va insistir l’alcalde, «requereix de temps i inversió econòmica». Caldrà adequar de manera clara els aparcaments i desenvolupar una tecnologia important per automatitzar el nombre de cotxes que hi ha a l’interior del parc i la seva obertura i tancament. Tot i això, Plana va avançar que en els propers estius es podran anar veient millores al sistema d’enguany, que Giner va descriure com a «improvisat i primitiu».

Plana també va valorar que «hem tingut un retorn positiu del club ciclista», que els indica que l’experiència de practicar esport pel parc natural, «tant ciclisme, com senderisme i atletisme ha millorat moltíssim», i que es pot fer «de forma més segura». L’alcalde creu que aquest any el cap de Creus «s’assemblava més a un parc natural de veritat, que no a una autopista», com els estius anteriors. També va posar èmfasi en la necessitat de preservar l’entorn. Segons va recordar, «les nostres cases de l’Onyar són el parc natural», en referència a que l’exalcalde de Girona, Joaquim Nadal, havia invertit en les cases de l’Onyar per millorar la imatge de la ciutat.

Reserves falses

Tant l’alcalde com el regidor de Medi Ambient de Roses van insistir en que s’han dut a terme diverses reunions amb els empresaris que tenen activitats econòmiques dins el parc. Reconeixen que «al començament», a algun empresari «li havia repercutit en l’activitat econòmica, però que «conforme ha passat el mes d’agost, tot ha anat millorant». Tot i això, una de les picaresques més repetides han estat les reserves falses. Els clients dels establiments de restauració podien accedir al parc amb la reserva, i diverses persones han aprofitat l’excepció per entrar amb una reserva i finalment, no presentar-se al local. L’Ajuntament, que diu que ja tenia previst que es pogués donar la situació, afirma que caldrà treballar-hi per evitar que es repeteixi l’any vinent.