Els establiments de Figueres poden adherir-se a partir d’avui a la campanya «Comprem a Figueres» 2a edició, organitzada per l’Ajuntament per fomentar la compra al comerç local. La campanya consisteix a incentivar la compra als establiments locals que han vist afectada la seva activitat durant la pandèmia. Es destinaran més de 150.000 euros per repartir vals de descompte de 10 euros. Les persones empadronades a Figueres de 26 a 64 anys, ambdós inclosos (condicions en data 31 de desembre de 2020), podran obtenir dos vals de 10 euros per destinar al comerç i establiments locals participants.

Segons informa l’Ajuntament de Figueres, per tal d’utilitzar el val de 10 euros caldrà fer una compra de com a mínim 20 euros, i també es podran utilitzar els dos vals per a una compra superior a 40 euros. Els vals de descompte es podran descarregar a partir de l’1 d’octubre, telemàticament, a través de la plataforma en línia compremafigueres.figueres.cat, o físicament a l’Oficina de Turisme.

S’espera un creixement

La campanya s’emmarca dins del Pla de Reactivació Econòmica de la ciutat de Figueres. L’alcaldessa, Agnès Lladó, va exposar: «Cal continuar estimulant la reactivació econòmica després de l’impacte de la covid-19 i, especialment, a la tardor. La primera edició va tenir molt d’èxit entre els establiments i els compradors, i enguany creiem que creixerà en botigues i compradors».