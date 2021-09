La Ruta de les Tapes de Roses se celebrarà aquest 2021 entre el 17 i el 26 de setembre, amb un total de 60 bars i restaurants de Roses adherits. L’esperada campanya, que va haver-se de suspendre en la seva edició 2020 i posposada enguany, arribarà finalment a la seva celebració per oferir un circuit gastronòmic que permet degustar les tapes i especialitats dels restauradors rosincs, a un preu de 3 € (tapa + copa de vi).

Aquesta és la cinquena edició de la Ruta, que permet donar a conèixer la riquesa culinària del municipi i la producció enològica de la DO Empordà, i que cada any aplega un gran nombre de participants. La Ruta de les Tapes incorpora aquest 2021 una important novetat: una aplicació mòbil que permetrà, de manera senzilla, ràpida i còmoda, disposar de tota la informació necessària per gaudir al màxim de la campanya: llistat d’establiments, ubicació, horaris, o fotografies de cada tapa.