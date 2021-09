Un accident amb tres vehicles implicats a la carretera N-260 al terme municipal de Vilajuïga va deixar ahir al matí quatre persones ferides, una d’elles en estat greu, segons van explicar fonts del Servei Català de Trànsit (SCT). El sinistre es va produir quan faltaven deu minuts per a les onze del matí al punt quilomètric 23,4 de l’N-260. Per causes que s’estan investigant, els tres turismes van xocar i, com a conseqüència de l’impacte, un home va quedar ferit greu i se’l va traslladar a l’hospital Josep Trueta de Girona.

Trasllat als hospitals

Dos homes més van quedar en estat menys greu i també van ingressar al centre gironí, mentre que a una dona que també va estar afectada se la va traslladar a l’hospital de Figueres. Cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra i tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), a més de l’helicòpter, es van desplaçar fins al lloc dels fets «per poder treure dues persones que havien quedat atrapades dins d’un mateix vehicle».

Carretera tallada

El sinistre va obligar a tallar la carretera en els dos sentits de la marxa.