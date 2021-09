Figueres ha allargat per cinquena vegada el servei d'escombraries i de neteja viària a l'empresa mixta Ecoserveis. La concessió va acabar fa cinc anys i des d'aleshores no s'ha aconseguit tirar endavant un nou concurs. L'únic intent va acabar amb l'adjudicació anul•lada per part del Tribunal Català de Recursos Contractuals, l'any 2019. Des d'aleshores, no s'ha fet cap nova licitació i s'ha anat prorrogant el servei.

Durant aquest temps, però, s'ha tret a concurs i adjudicat el servei de conservació i manteniment dels espais verds a una nova empresa i s'ha municipalitzat el servei d'enllumenat, tots dos fins fa poc a mans d'Ecoserveis.

També s'han iniciat els tràmits per municipalitzar la neteja viària però encara no s'han enllestit. Per això, la pròrroga també inclou aquest servei per al qual, a més, s'ha aprovat una modificació de crèdit per injectar-hi 106.000 euros més. "L'objectiu és que la ciutat estigui neta i sigui còmode", ha dit l'alcaldessa, Agnès Lladó, durant el ple.

Lladó ha dit que havien d'aprovar la pròrroga per "responsabilitat" i perquè es tracta d'un servei essencial que cal continuar prestant. Ha remarcat, però, que el govern municipal està "treballant" per definir el nou sistema de gestió de residus. "Hem de seguir endavant, no ens podem quedar sense aquest servei", ha insistit.

Entre crítiques de l'oposició

Els grups de l'oposició, però, no ho veuen igual i li han recriminat que dos anys després de formar govern encara no s'hagi resolt aquesta situació. El primer a fer-ho ha estat el portaveu de Cs, Héctor Amelló, que ha afirmat que Figueres continua essent una ciutat "bruta" i que no podien donar suport a una pròrroga d'uns serveis que al seu entendre són deficients. "Crec que ja hauríem de tenir els plecs treballats i redactats", ha insistit.

Per la seva banda, el portaveu de Junts per Figueres, Jordi Masquef, també ha criticat que dos anys després de la resolució del tribunal de contractes encara no s'hagi resolt. "Creiem que es podia haver avançat i, per contra, ens plantarem a les portes d'un segon mandat amb un tema que creiem que és prioritari", ha remarcat.