El primer tren d'ILSA d'alta velocitat començarà les proves en vies de la xarxa ferroviària espanyola a partir d'aquesta setmana. Serà en un tram de 44,4 quilòmetres entre Figueres i Perpinyà per dur a terme l'homologació a la Xarxa Ferroviària d'Interès General (RFIG) i un cop superat aquest primer període, el tren continuarà el procés en els corredors Barcelona-Madrid, Madrid-València i Madrid-Sevilla. Paral·lelament, la companyia espera que abans d'acabar l'any arribin dos trens més. ILSA està participada per accionistes d'Airnostrum i Trenitalia i competirà amb l'AVE de Renfe i Ouigo d'SNCF. Preveu iniciar les operacions a l'Estat al segon semestre del 2022, quan representarà el 30% del mercat de l'alta velocitat a Espanya.

En un comunicat, ILSA assenyala que és el primer operador privat espanyol d'alta velocitat i com l'únic que utilitzarà trens nous en el desplegament de la seva flota a l'Estat. El primer dels combois –un model ETR 1000- desenvoluparà en els dies vinents les proves en el denominat tram de la 'secció internacional' entre Figueres i Perpinyà, que compleix amb les especificacions tècniques d'interoperabilitat ferroviària europea, ja que connecta Espanya amb França i la resta d'Europa.

La companyia ha fet una inversió de 1.000 milions d'euros en la seva flota inicial, que seran d'última generació i han estat desenvolupats per Hitachi Rail en col·laboració amb Bombardier Transportation (actualment el grup Alstom). La seva fabricació té lloc entre la planta de Bombardier de la localitat biscaïna de Trápaga, on es produeixen els sistemes de propulsió, i la planta de Pistoia, prop de Florència, on té lloc l'acoblament. El model ETR 1000 és interoperable en diversos països europeus i té una longitud de 200 metres, portarà transportat 467 viatgers i pot circular a 360 quilòmetres per hora. La companyia connectarà en una primera fase Barcelona, Madrid, València, Sevilla, Saragossa, Alacant, Còrdova i Màlaga i posteriorment té previst obrir noves rutes a l'Estat i a mitjà termini en altres països europeus.