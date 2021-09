Desenes de persones van protestar ahir diumenge a la plaça Major de Capmany (Alt Empordà) en contra dels projectes de parcs eòlics especulatius i desproporcionats a la zona de l’Albera. La Iaeden Salvem l’Empordà, l’Associació Albera Lliure de Molins (ALLIMO) i els 13 ajuntaments d’aquesta zona de l’Alt Empordà (Agullana, Biure, la Jonquera, Capmany, Cantallops, Sant Climent Sescebes, Espolla, Mollet de Peralada, Rabós, Vilamaniscle, Garriguella, Pedret i Marzà i Vilajuïga) reclamen que es respecti el territori i no se’l «trinxi». Sota el lema «L’Albera es mou, tots contra els parcs eòlics» i «Renovables sí, però no així», diversos alcaldes i presidents d’aquestes associacions van prendre la paraula.

En aquest sentit, el president d’ALLIMO, Carles Mestre, remarcava que «en cap cas» s’oposen a les energies renovables, però denuncien que el projecte està «totalment fora de lloc». I és que la voluntat és la d’instal·lar fins a 75 molins de vent de 200 metres d’altura al llarg de l’Albera. A això s’hi afegeix la polèmica del golf de Roses, on s’hi preveu un parc eòlic marí amb una forta oposició veïnal. Si res no canvia, al llarg d’aquesta serra de l’Alt Empordà s’hi instal·laran fins a 75 molins de vent de 200 metres d’altura, en un projecte que les entitats ecologistes titllen de «desproporcionat i especulatiu». Mestre recorda que són «els primers» a apostar per les energies renovables, però «no d’aquesta manera». En aquest sentit, l’Associació l’Albera Lliure de Molins assenyala que a Capmany ja hi ha diversos projectes a petita escala que generen suficient electricitat i que veuen «amb molt bons ulls». «Nosaltres estem a favor de les energies netes, però no d’aquests macroprojectes».

El president de la Iaeden Salvem l’Empordà, Llorenç Pascua, ho veia igual. Assenyalava que no deixaran de lluitar contra aquestes «agressions que trinxen el territori» i va recordar que l’Albera és un espai natural «especialment sensible» a projectes com aquest.

L’enriquiment de les empreses

Pascua també va carregar contra les empreses que hi ha al darrere d’aquestes grans obres i considera que només «busquen enriquir-se». «A ells els és completament igual el problema planetari del canvi climàtic. L’únic interès que tenen és en rebre els diners dels fons europeus que es destinen a projectes com aquests», remarcava ahir.

Per tot plegat demanen a les administracions que «reaccionin» i es posicionin «al costat del poble». «Està clar que la gent del territori no vol aquest model de país i aposta per tenir el control de l’energia, sense fer malbé els espais naturals on viuen», va concretar Pascua.

A l’acte d’aquest diumenge hi havia representats la majoria dels ajuntaments de l’Albera. En nom de tots ells va parlat l’alcalde de Capmany, Joan Fuentes, que va explicar quins passos són els que ara cal seguir. «Vam enviar al·legacions a la Ponència i, en el cas de Capmany ja se n’han denegat tres. Hem d’actuar com a administració pública fent servir el dret i el que la normativa ens permet amb convicció i , a més, hem de tocar el teixit social per conscienciar i aplegar a tothom per trobar-hi una solució a aquest conflicte». Fuentes també va voler aclarir que «estem a favor de les renovables, però no podem donar el vistiplau a aquests projectes desproporcionats que van en contra dels veïns i que afectarien de forma massa contundent el territori», va remarcar en el seu parlament.

Finalment, l’alcalde de Capmany, amfitrió de la protesta, es va felicitar per l’èxit de convocatòria i va recordar que la Ponència d’Energies Renovables va emetre un informe desfavorable sobre la viabilitat de dos parcs eòlics projectats a l’Alt Empordà. El primer, a la Serra Bosqueròs entre els municipis de Capmany i Agullana, on s’hi volien instal·lar set molins i, el segon, a Llançà, on es preveia la instal·lació de dos aerogeneradors.