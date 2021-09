Els Mossos d’Esquadra han detingut un home, de 37 anys i de nacionalitat kosovar, per un furt al descuit en una àrea de servei a l’AP-7, a la Jonquera. Els fets es remunten a principis de juliol, quan la policia va saber del furt arran d’una denúncia de la Policia Local de Calafell. La víctima va parar el cotxe per descansar a la Jonquera Sud i se li va acostar un home que li va senyalar la roda. En el mateix moment, un altre home li va robar la bossa de mà i una motxilla de dins del vehicle. Gràcies a la descripció, la policia va esbrinar quin vehicle utilitzaven els lladres i les seves identitats. El detingut, amb antecedents, va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial. De l’altra ocupant se’n va fer càrrec la Policia Nacional per comprovar la seva situació administrativa dins del territori.