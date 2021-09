Els equips de salut mental de l'Institut d’Assistència Sanitària (IAS) i de l'atenció primària de l'Institut Català de la Salut a Girona (ICS Girona) del centre penitenciari Puig de les Basses, juntament amb el Departament de Justícia, impulsen una setmana d'activitats per sensibilitzar sobre el suïcidi. El programa, que està dirigit a les persones internes i també a treballadors del centre, engloba un conjunt d'activitats esportives, sanitàries i informatives, amb què els professionals busquen parlar del suïcidi i de les circumstàncies que l'envolten per tractar temes com l'estigma, els mites o les persones supervivents. La iniciativa, que compta amb el suport del Departament de Justícia, vol oferir als participants eines per prevenir-lo.

Les jornades van començar dilluns amb una triatló que es farà cada dia fins divendres 10 de setembre, Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi. Abans de començar l'activitat, els professionals de salut faran a cada participant una monitorització de les constants vitals i una valoració del seu estat emocional i del grau de coneixement sobre les falses creences entorn al suïcidi. En acabar la prova se'ls tornarà monitoritzar i avaluar per indicar si cal o no cap tractament mèdic.

L'objectiu és comprovar si hi ha canvis significatius a nivell físic després de l'activitat en base a la prevenció de malalties físiques i si la pràctica de l'exercici afecta directament a les seves emocions.

Un problema de salut pública a Europa

Segons les últimes dades publicades per l'INE, l'any 2019, 3.671 persones van morir per suïcidi a Espanya, el que suposa un augment respecte a 2018, any en què la xifra es va elevar a 3.539 persones. Segons les dades de l’INE, de les persones mortes per aquesta causa, 2.771 van ser homes i 900 van ser dones. Per edat, el major nombre de defuncions es va produir en la franja dels 30 als 39 anys, seguida per la franja de 50 a 54 i de 45 a 49 anys.

El suïcidi és el major problema de salut pública a Europa, amb una taxa de prevalença de 11,93 per 100.000 (a Espanya la taxa és menor, de 7,79). A nivell mundial, cada any se suïciden gairebé un milió de persones, 800.000 segons l'OMS. Per cada persona adulta que decideix suïcidar-se, possiblement 20 més ho han intentat, i cada suïcidi afecta íntimament a el menys a sis persones més.