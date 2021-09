El passat mes d’agost, l’Ajuntament de Peralada va aprovar inicialment un projecte d’instal·lació d’un aeròdrom a Sant Nazari de les Olives, a menys d’un quilòmetre del nucli de Peralada i just al costat del riu Llobregat, una zona protegida com a «Xarxa Natura 2000» per a la protecció d’hàbitats d’interès comunitari.

«No entenem que, considerant el gran nombre d’aeròdroms i aeroports que hi ha a la zona, se n’hagi de construir un de nou, i menys tan proper al centre de Peralada, per tants pocs vols, que són perfectament absorbibles per l’aeròdrom d’Empuriabrava a escassos quilòmetres», diuen els opositors, els quals creuen que es tracta «d’una mera excusa per tal d’afavorir interessos únicament privats».

Davant dels presumptes impactes que generarà l’aeròdrom, sobre els quals ja va alertar la Iaeden-Salvem l’Empordà quan es va iniciar el projecte, entitats i veïns han iniciat una recollida de signatures amb la qual demanen que Peralada assumeixi les reivindicacions dels veïns i les veïnes i «rebutgi totalment» el projecte de l’aeròdrom.