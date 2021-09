El tancament de discoteques i bars de copes per les restriccions de la pandèmia han provocat un estiu molt complicat a moltes poblacions de la Costa Brava, que, amb pocs recursos en comparació amb l’augment de població que tenen els mesos de juliol i agost, les han vist de tots colors per aturar botellons i festes nocturnes en els seus nombrosos quilòmetres de platja. Un cas especial, però, ha estat el de Sant Pere Pescador, que ha hagut d’afrontar l’estiu sense policia local (és massa petit per tenir-ne) ni sense un cos de vigilants perquè la seva única integrant fixa està de baixa des de finals d’abril i perquè el govern municipal no va aconseguir enllestir la contractació de més personal. «La realitat és que no vam poder fer la contractació dels vigilants; som un ajuntament petit on els regidors ens hem de fer càrrec de molts tràmits burocràtics i no vam aconseguir enllestir el concurs i l’adjudicació de les places per al cos de vigilants», explica l’alcalde de Sant Pere Pescador, Agustí Badosa, després que tant un grup de veïns com la mateixa oposició municipal denunciessin el «caos» i «l’incivisme» per «la mala gestió de l’Ajuntament deixant el poble sense vigilants».

Els veïns asseguren que l’absència de vigilants d’aquest any −l’estiu anterior el municipi en va disposar de quatre− ha «provocat greus incidents com botellons incontrolables, negocis de restauració que no han mantingut horaris, locals del poble en els quals és sabut per tothom que tanquen a les sis del matí, estacionament indeguts d’autocaravanes, desenes de manters sense control...». Unes queixes que tant els veïns com el mateix alcalde desvinculen dels grans càmpings que hi ha a la població perquè «aquests tenen el seu personal de seguretat i els horaris molt controlats». En una línia molt semblant a aquestes queixes veïnals, des de l’oposició, Independents per Sant Pere va fer un escrit per xarxes preguntant-se «on eren els vigilants» en situacions com quan «els incívics feien xivarri a altes hores de la nit i impedien el repòs?», quan «desenes de manters s’instal·laven al mercat fent competència deslleial als venedors autoritzats» durant «les festes il·legal i els botellons al Mas Sopes fins a altes hores de la matinada?».

Davant d’aquestes queixes, Agustí Badosa recorda que els problemes amb les festes incontrolades que, d’alguna manera, han substituït les discoteques no han estat un patrimoni exclusiu de Sant Pere Pescador. «Jo parlava amb altres ajuntaments, com per exemple el de l’Escala, que tenim aquí al costat i que disposa de policia municipal, i també tenien problemes per controlar la gent a les platges», detalla Badosa, que recorda que, des d’abans de començar la temporada turística, van estar parlant amb la conselleria d’Interior sobre com combatre l’incivisme, però, com ell mateix reconeix, sense poder resoldre-ho. Segons l’alcalde, Sant Pere Pescador pot arribar a reunir una població de més de 20.000 persones a l’estiu, però «empadronats som uns 2.050 i quedem molt lluny del mínim per poder disposar de policia municipal». Sense aquesta opció, detalla Agustí Badosa, i davant les dificultats per «consolidar un cos propi de vigilants que, perquè tinguin força sancionadora, els has de funcionaritzar», van mirar altres vies com «mancomunar el servei amb poblacions veïnes que tenen policia local, l’Escala i Castelló d’Empúries, o contractar empreses de seguretat». La primera opció no va ser possible «perquè ni l’Escala ni Castelló es van veure amb possibilitats d’oferir-nos aquest servei» i, en el segon cas, perquè «interior no ens ho va autoritzar».

Així, l’única opció possible era contractar personal per cobrir la baixa de la cap del cos de vigilants i ampliar el cos fins, com a mínim, a les quatre persones que l’havien format l’estiu anterior. «Aquell era un estiu de pandèmia i amb la covid les mesures de contractació eren més flexibles, però aquest any no ho eren i no hem pogut enllestir a temps tota la burocràcia per tenir vigilants aquest estiu», reconeix Badosa, que, tot i això, no tira la tovallola de cara al futur: «Ara hem començat de nou tot el procés i espero que ho puguem enllestir per a la temporada vinent».