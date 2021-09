El jutge ha enviat a presó un home de 33 anys per comprar telèfons mòbils d’alta gamma utilitzant el DNI d’una altra persona modificat. Els Mossos d’Esquadra el van detenir el 30 d’agost a Vilamalla, quan ja havia adquirit tres terminals, per dos delictes d’ús de document autèntic sense estar legitimat i dos més d’estafa. Els fets es remunten al 20 d’agost quan un ciutadà es va adreçar a la comissaria de Figueres per denunciar que algú havia fet servir la seva identitat per comprar un telèfon a través d’internet amb la seva companyia telefònica. Sis dies després, el mateix home va denunciar que li havien tornat a fer una compra de dos terminals d’alta gamma a nom seu. L’estafador hauria aconseguit una còpia del DNI de la víctima, amb el qual s’acreditava, però l’havia modificat amb una fotografia personal. L’arrestat, a qui no li consten antecedents, va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres l’1 de setembre, qui en va decretar l’ingrés a presó.