El festival Terra de Trobadors, la festa medieval de referència a Catalunya de Castelló d’Empúries, celebra enguany una edició especial adaptada a la pandèmia. No es tracta de l’edició del trentè aniversari, que ja s’havia de celebrar el 2020 i que es va decidir ajornar per unanimitat donada la importància d’aquesta edició.

Així doncs, aquesta serà una edició d’impàs que durarà del 10 fins al 12 de setembre i que tindrà per temàtica «Fam, festa i epidèmies, lo bon any primer». La necessitat d’evitar aglomeracions ha provocat que l’organització no hagi programat molts dels esdeveniments més multitudinaris, com ara el sopar medieval, les tavernes d’entitats, les cercaviles o l’icònic mercat medieval.

El que sí que es mantindrà en l’edició d’enguany serà el Gran Torneig Medieval, un dels grans atractius que congreguen milers de visitants cada any. De fet, els viatgers podran gaudir d’una cinquantena d’activitats, espectacles, tallers i concerts on podran anar sense presses, perquè la reducció d’actes limitarà la simultaneïtat dels espectacles.

Un dels punts més destacats de l’edició d’enguany és que s’han de reservar les entrades a través del portal municipal en línia d’entrades https://castelloempuriabrava.koobin.com o a l’oficina de turisme del municipi, i serà imprescindible per poder entrar al festival. Alguns dels actes ja han exhaurit les entrades, perquè els aforaments són limitats, i els visitants hauran d’accedir-hi amb mascareta. També hi haurà sis punts d’informació i informadors que es passejaran per tota la zona per resoldre dubtes.

D’entre les més de 50 activitats de diverses disciplines artístiques programades, els visitants podran fer des de tallers dinàmics d’instruments medievals fins a lluitar com un cavaller o fer tir amb arc. En el pla més artístic, es podrà fer una dama o un cavaller de drap sense cosir, crear clauers medievals i participar en un taller de dansa oriental, entre altres curiositats. I per les famílies més atrevides, podran posar-se en la pell dels guerrers medievals en una Guerra de Catapultes i fer passejades en burro. D’entre els espectacles més esperats, més enllà del torneig, també es podrà gaudir d’una «Batalla Campal» i de la «Katapulten». D’entre els concerts, hi ha programats espectacles de «Cançons en temps d’epidèmia», a càrrec de la Coral Castellonina, o de la música festiva d’«Els Berros de la Cort».

L’alcalde de Castelló d’Empúries, Salvi Güell, va indicar durant la presentació del festival que l’organització s’ha pres aquesta edició amb optimisme i, encara que no es puguin fer molts dels seus actes típics, el festival mantindrà l’essència que el caracteritza.