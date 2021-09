La Policia Local de la Jonquera (Alt Empordà) ha impedit una ocupació al municipi i han precintat l'habitatge. Els fets han tingut lloc aquest divendres a tres quarts de sis de la tarda quan la policia ha rebut l'avís que hi havia un home accedint a un pis tancat. Els agents l'han identificat i aquest els ha dit que un noi els havia donat les claus de la casa per 120 euros. Els agents de la policia ja han denunciat l'autor de l'ocupació al jutjat de guàrdia per un delicte d'usurpació de bé immoble i un altre de danys intencionats. La Policia ha tancat i precintat el pis i després de parlar amb el propietari, ha afirmat que aquest dissabte tornarà a l'habitatge per evitar noves entrades.

La Policia Local de la Jonquera ha recordat la importància de la col·laboració ciutadana immediata en les ocupacions il·legals. L'actuació en el moment de l'entrada és just quan no hi ha protecció jurídica i es pot fer una expulsió en calent.