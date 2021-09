L’històric alliberament dels peatges de l’autopista AP-7 s’ha produït sense que s’hagin construït totes els enllaços que el territori reclama des de fa anys amb la resta de carreteres importants de la xarxa viària. Davant d’aquesta situació, l’equip de govern del Consell Comarcal de l’Alt Empordà s’ha posicionat, sense oblidar que la nova situació «ha de representar una oportunitat per al desenvolupament de la mobilitat al nostre territori, tot i que cal una acció decidida per part de les administracions directament implicades a l’hora de resoldre els reptes que planteja aquesta nova situació».

En aquest sentit, el Consell comparteix les demandes de la Diputació de Girona i la Cambra de Comerç, juntament amb altres agrupacions econòmiques i del transport, en el sentit de crear cinc noves sortides a la demarcació, entre elles, una a Capmany i una altra a Figueres oest que entronqui amb Vilafant, i potenciar l’accessibilitat a les àrees logístiques que es consideren estratègiques (la Jonquera sud i Figueres-Llers) així com completar els enllaços d’entrada i sortida de la Jonquera.

Una N-II adaptada

També reclamen que l’N-II «s’adapti en funció de cada tram i que els pressupostos estatals incloguin una partida per al desdoblament de la ronda de Figueres». Aquest fet és considerat clau, des de fa anys, per potenciar la connexió de la part costanera amb l’AP-7 i la línia d’alta velocitat des de l’N-260 i la C-31, a més de la resta de l’N-II. Aquest és el gran repte pendent de les infraestructures viàries que travessen l’Alt Empordà, juntament amb la travessia urbana de l’N-260. Figueres encara no ha recepcionat l’avinguda Salvador Dalí, de titularitat estatal, i la comarca pateix el greuge de l’enllaç problemàtic d’Hostalets de Llers i la poca capacitat viària del cinturó de ronda de l’N-II.

Davant d’aquesta situació, el subdelegat del Govern a Girona, Albert Bramon, ha recordat que el govern espanyol ha encarregat un estudi i diu que cal mirar tots els enllaços que s’han demanat. «S’ha d’estudiar, però està clar que hi ha coses que cauen pel seu propi pes, però cal valorar-ho bé i no precipitar-nos», ha recalcat. Bramon ha reconegut en diversos moments que una de les inversions que estan damunt la taula és el desdoblament del cinturó de ronda de Figueres.