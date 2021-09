Primer dia de curs a les escoles i instituts de les comarques gironines. Els infants i adolescents de la demarcació es retroben amb les aules. Alguns, però, estrenaran per primera vegada el nou edifici, com els alumnes de l'insitut de Caldes de Malavella. El curs escolar ha arrencat aquest dilluns en el nou edifici, deixant enrere 16 anys d'història en mòduls prefabricats. El centre ha acollit aquest matí els 320 alumnes que té repartits en les tres línies d'ESO. La directora, Montse Mitjans, ha explicat que el nou edifici permet ordenar millor els accessos dels alumnes, sobretot tenint en compte la normativa de la covid-19 en què s'han de diferenciar les portes per on entra cada grup per evitar contagis. El nou edifici ha costat 3,8 milions d'euros al Departament d'Educació i està situat al costat de l'escola de la Benaula.

A les deu del matí els professors de 1r d'ESO de l'institut de Caldes de Malavella esperaven els alumnes a la porta del pati. És el primer dia de curs, però també el primer dia que el nou edifici de l'institut de Caldes estarà plenament operatiu. De fet, poc abans de rebre els primers alumnes tot eren corredisses amunt i avall per veure que les papereres estiguessin a lloc, les taules i les cadires ben col·locades i les pissarres tinguessin un missatge de benvinguda. Els de 1r d'ESO entraven una mica espantats per saber com seria la nova etapa a l'institut, per estrenar una classe i també per descobrir qui serien els seus nous companys.

Els professors han aprofitat el primer dia de curs per explicar quins accessos tindran els alumnes a l'aula i així evitar barrejar-se amb altres grups de classes que hi ha a l'institut. La normativa per evitar contagis de la covid-19 marca que cal tenir accessos diferenciats en funció dels grups.

La directora de l'institut, Montse Mitjans, ha explicat que el fet d'estar en un edifici "facilita" la regulació d'accessos pels alumnes. A més, ha remarcat que és "més còmode" perquè els espais són més amples i això garanteix més distància i ventilació.

En aquest sentit, la directora ha recordat que en els mòduls prefabricats ja hi havia molta ventilació perquè "només obrir la porta ja eres a l'exterior". Tot i així ha insistit que no té "ni punt de comparació" la comoditat que suposa tenir un edifici construït d'estar en barracons.

Els professors han aprofitat aquesta primera jornada per explicar als alumnes com és l'edifici del nou institut i fer una visita guiada per les instal·lacions. No ha estat fins mitja hora després que han arribat a classe i un per un s'han anat apoderant d'una taula i una cadira. Al llarg del matí la resta de cursos (2n, 3r i 4t) s'han anat incorporant a les aules de forma esglaonada. A partir d'aquí ha arrencat de forma oficial el nou curs, malgrat que la jornada d'aquest dilluns se centrarà només en fer presentacions i no serà fins dimarts que comencin les classes lectives.

Setze anys en barracons

El nou institut ha comportat deixar enrere els barracons que han acollit el centre. Al principi estaven en uns mòduls situats on a dia d'avui hi ha el nou edifici. Durant onze anys aquell espai va ser la seu de l'institut de Caldes. Ara fa cinc anys, però, amb la inauguració de l'escola de la Benaula -que està just al costat de l'institut- els estudiants de secundària es van traslladar als mòduls que van deixar lliures els alumnes de primària.

La directora Monste Mitjans ha explicat que està "molt satisfeta" amb el nou edifici perquè està fet "amb molta sensibilitat i cura". Assegura que aquest és el millor espai que podria tenir l'institut i espera, amb nervis, que tot comenci a rutllar desprésde la primera jornada d'aquest dilluns.

L'escola de Ventalló comença el curs sense el nou centre

En canvi, a l'Alt empordà, l'escola ZER Tramuntana de Ventalló ha engegat el nou curs escolar aquest dilluns al matí amb una setantena d'alumnes i amb la reivindicació de la construcció d'un nou centre com a rereforns. La presidenta de l'Associació de Família d'Alumnes (AFA) de l'escola, Vanessa Olmos, diu que continuen a l'espera de la resposta del Departament d'Educació a la instància que van presentar i alerta que estan patint una "fuga" d'alumnes cap a d'altres centres de la comarca per les deficiències de l'edifici actual. Olmos diu que, de moment, son nou nens però que podrien ser "molt més" i que això, a la vegada, podria posar en perill la continuïtat de l'escola.

Fa onze anys que les obres per fer un nou centre estaven adjudicades i s'havien de començar però les eleccions a la Generalitat d'aquell moment van paralitzar el projecte i el canvi de govern va fer que la construcció s'ajornés 'sine die'. Els pares porten anys d'espera i el curs passat van endegar les mobilitzacions per exigir un nou edifici.

Asseguren que l'espai té nombroses deficiències. Entre elles, falta d'espai però també humitats i recorden que es troba en una zona inundable. Això fa que, cada cop que plogui, els pares visquin amb un ai al cor. "Ja es va haver de desallotjar una vegada i cada vegada que plou el pati s'inunda, tenim una riera al costat", explica Olmos.

Però no només això. També denuncien que cada dia els nens han de desplaçar-se pels carrers del municipi per anar al menjador. "És un poble, no hi ha voreres i no és una cosa excepcional: és cada dia des de P3 fins a 6è", detalla.

Malgrat les concentracions del curs passat, es queixen que el Departament no ha mogut fitxa. "Els vam enviar una instància abans de l'estiu i no hem rebut resposta", assegura Olmos. Per això, no descarten emprendre noves accions durant aquest curs. "No ens quedarem parats. Hem de fer coses perquè se'ns senti i aquesta situació canviï", insisteix la presidenta de l'AFA.

Baixes entre alumnes ja matriculats

De moment, la manca de concreció –sumada a les deficiències del centre- ja està tenint els primers efectes. Segons l'AFA, per aquest curs hi havia matriculats uns 75 alumnes dels diferents cursos però just abans de començar, hi ha hagut nou baixes. "Són nens que estaven matriculats, que fa anys que van a l'escola i que, l'últim moment, han marxat", explica Olmos. En aquest sentit, diu que la situació els preocupa molt perquè temen un efecte "dominó". "Sabem que hi ha més pares que s'ho estan pensant", afegeix.

Això, de fet, podria tenir encara una altra conseqüència. "Si hi ha fuga de nens, repercuteix en els mestres pel següent curs i potser no fa viable una nova escola. És molt trist", insisteix Olmos.