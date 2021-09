L’Ajuntament de Figueres obre aquesta setmana l’Espai d’innovació empresarial a la part nova del centre Ferran Sunyer i Balaguer, un cop acabades les obres que han permès duplicar la seva disponibilitat com a punt neuràlgic del rellançament econòmic i de la cultura del coneixement a la capital empordanesa. El projecte, en format d'incubadora vertical, té múltiples objectius, entre els quals hi ha: apostar per empreses innovadores, sostenibles i competitives; generar llocs de treball de qualitat; diversificar l’economia local i comarcal i oferir suport i acompanyament a l’emprenedoria.

El segon tinent d’alcalde, Jesús Quiroga, regidor de Serveis Socials, Empresa i Ocupació i Formació i Indústria, argumenta que «som a la capital d’una comarca plena d’oportunitats, en la qual els vells models econòmics han de canviar, volem empreses sostenibles i competitives en un entorn de reactivació econòmica i de transformació». Per aconseguir-ho, Quiroga afegeix que, des del nou Espai, «volem acompanyar la creació de noves empreses que puguin liderar aquest canvi de model econòmic i que ens ajudin a diversificar les possibilitats d’ocupació de qualitat a la ciutat, actuant com a tractors dels diferents sectors empresarials».

Des de l’Ajuntament, s’ha creat una xarxa de suport i acompanyament, per tal que les empreses interessades puguin disposar d’una seu física, serveis bàsics, juntament amb la mentoria, formació i acompanyament per part d’equips especialitzats, que han d’abonar aquesta idea innovadora fins a transformar-la en una empresa competitiva i autònoma.

L’Espai pretén «ajudar les empreses a professionalitzar-se, trobar noves fonts de finançament per impulsar nous projectes, per transformar els models energètics en models més sostenibles ecològicament i econòmicament, oferir formació a mida de les necessitats de cada sector i donar suport a la innovació».