El Parc Natural de Cap de Creus ha demanat a tots els municipis que en formen part que aprovin una ordenança per tal de regular l’estacionament i pernocta de les autocaravanes. El director del parc, Ponç Feliu, ha explicat que «la nostra idea és intentar ordenar la zona».

Fins ara, els ajuntaments de Roses i el Port de la Selva ja havien prohibit aquestes pernoctacions en espais públics. Com a resposta a la petició del Parc, l’Ajuntament de Vilajuïga s’ha afegit a la iniciativa aprovant en el darrer ple ordinari, celebrat la setmana passada, fer una consulta pública per a una ordenança d’estacionament i pernocta d’aquests vehicles turístics.

«De moment, hem iniciat els tràmits per aprovar aquesta ordenança. En el ple del setembre, el que hem fet és aprovar la consulta pública prèvia que ha de tenir tota nova ordenança», explica la primera tinent d’alcalde, Paula Pairó. La motivació del consistori vilajuïguenc és que s’ha considerat oportú aprovar l’ordenança a l’efecte de proveir el municipi d’un text regulador per «establir un marc que permeti la distribució racional dels espais públics i de l’estacionament temporal o itinerant dins del terme municipal, amb la finalitat de no dificultar el trànsit rodat de vehicles, preservar els recursos i espais naturals d’aquest. A més de minimitzar els possibles impactes ambientals, garantir la seguretat de les persones i la deguda rotació i distribució equitativa dels aparcaments públics entre tots els usuaris de les vies públiques, així com fomentar el desenvolupament econòmic del municipi, especialment el turístic». D’aquesta manera, Vilajuïga esdevindrà una porta d’accés més regulada al Parc Natural de Cap de Creus en vista als pròxims mesos.

D’altra banda, el darrer ple de l’Ajuntament de Vilajuïga va aprovar inicialment el Pla estratègic de mobilitat sostenible i espai públic, que tindrà una durada fins a l’any 2027. Relacionada amb això, el plenari va donar, també, el vistiplau a una moció per a la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura 2021.