Castelló d’Empúries va tancar diumenge l’edició especial de Terra de Trobadors complint les expectatives i reunint prop de 8.000 persones, principalment públic familiar. Durant tres dies, Castelló d’Empúries ha recuperat la seva festa més emblemàtica i s’ha omplert d’activitats amb més de cinquanta espectacles a càrrec de catorze companyies professionals i onze entitats del municipi. La proposta cultural i festiva d’enguany, que portava per títol Fam, pesta i epidèmies: Lo bon any primer s’ha desenvolupat tal com estava previst, evitant aglomeracions i aconseguint mantenir viu l’esperit de la festa.

La dificultat de celebrar una edició sense cercaviles ni espectacles de carrer, sense el sopar medieval, sense el mercat ni les tavernes de les entitats, feia difícil imaginar quina seria l’acollida del públic. Amb les entrades exhaurides de gairebé tots els espectacles, es va preveure una bona ocupació que s’ha confirmat al llarg dels tres dies. És cert que, com comença a ser habitual en les activitats gratuïtes i amb reserva prèvia, algunes de les reserves van fallar i per això s’havia previst un registre d’entrada per a persones sense reserva prèvia que va permetre ocupar localitats buides seguint els protocols. Malgrat tot, la majoria de les activitats van mantenir una bona ocupació i en alguns casos, com els espectacles El camí de l’infern o El despertar de les bruixes, es van haver d’afegir més sessions a la programació. Des de l’organització es fa una valoració molt positiva d’aquesta edició, en què s’ha hagut de redefinir el festival creant nous sistemes i formats adaptats a la normativa vigent. Algunes d’aquestes novetats han funcionat molt bé i han tingut bona acollida, com els punts d’informació distribuïts pel poble i els nous espais més allunyats del centre històric, situats al Pont Vell i al passeig de les Oques. Tant és així que ja s’ha anunciat que, si tot va bé, es mantindran en properes edicions. La simultaneïtat d’espectacles curts amb sessions cada trenta minuts ha ajudat també a la distribució de públic i ha permès als visitants gaudir de més espectacles.

Salvi Güell, alcalde de Castelló d’Empúries, ha expressat la satisfacció que ha suposat per a tots i totes reprendre el festival encara que sigui en format reduït i ha volgut agrair una vegada més a les entitats i als serveis de l’Ajuntament la implicació i la dedicació durant aquests dies. Per la seva banda, Xon Hugas, regidora de Cultura, ha manifestat que «ha valgut la pena l’esforç de tirar endavant aquesta edició assumint el repte de celebrar un festival d’aquestes característiques en temps de pandèmia».