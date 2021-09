La Diputació de Girona ha començat aquesta setmana els treballs forestals de prevenció d'incendis en punts estratègics del corredor d'infraestructures de l'Alt Empordà, com l'N-II i l'AP-7. L'actuació, que s'emmarca en el projecte 'POCTEFA Cooperem (Cooperació Operativa d'Emergències i Prevenció d'Incendis)', preveu el desbrossament de 85 hectàrees i compta amb un pressupost de 114.186,97 euros.

L'objectiu: protegir la zona per evitar que, en cas de foc forestal, el vent traslladi les flames d'un costat a l'altre d'aquestes vies de comunicació. Els treballs es faran a la zona de Sant Martí del Forn de Vidre (a la Jonquera) i a la dels Banys de la Mercè, que afecta els municipis de Capmany, Biure i Darnius.

L'actuació consistirà en l'aclarida i l'estassada de matoll; la selecció i la tallada de peus morts, malalts o mal conformats; la poda de formació dels arbres joves; la poda alta d'arbres adults, i la trituració i el trossejat de les restes vegetals generades. En total, s'actuarà sobre una superfície de 85 hectàrees.

Es farà en un dels principals eixos de comunicació entre l'estat espanyol i el francès. Una zona per la qual, durant l'estiu, hi poden arribar a circular al voltant de 80.000 vehicles. A més, es tracta d'un espai en el què la tramuntana acanalada pel coll del Pertús i la Jonquera ressegueix les carreteres N-II i AP-7 de nord a sud. Per això, els impulsors de la mesura consideren "imprescindible" evitar que els focs passin d'un costat a l'altre.

En base de l'estudi dels incendis històrics a l'Alt Empordà, el projecte ha determinat els punts de salt natural del foc com a conseqüència del moviment del vent, com són el pont d'Espanya, el mas del Forn de Vidre i els Banys de la Mercè. En aquestes zones, s'hi han definit àrees de baixa càrrega de combustible al llarg del corredor d'infraestructures per crear dificultats a l'avanç del foc i generar "oportunitats d'atac" per als serveis d'extinció.

Els treballs, que dirigirà una enginyera de forests, s'executaran gairebé totalment en finques forestals de titularitat privada, tot i que també hi ha diverses administracions afectades.

Projecte transfronterer

Aquesta actuació dona continuïtat a les que s'han fet els tres anys anteriors al coll del Pertús, també el marc del projecte «POCTEFA Cooperem», el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i del Consell Departamental dels Pirineus Orientals. El 2018, es van desbrossar 19 hectàrees al mas de la Comtessa; el 2019, 14,23 hectàrees més al mas de la Comtessa i 34,4 al coll dels Panissars i, a finals de l’any passat, 50,5 hectàrees més: 25,5 a mas de la Comtessa i 25 al coll dels Panissars.

Està previst també que Acció Climàtica faci, al llarg de l'últim trimestre de l'any, treballs de reducció de combustible forestal per donar continuïtat als que s'han fet al mas de la Comtessa, al coll de Panissars i al sector del corredor d’infraestructures. D'aquesta manera, s'aconseguirà una àrea contínua de prevenció d’incendis d’unes 250 hectàrees.

Tots aquests treballs, juntament amb l'actuació que ara ha començat a portar a terme la Diputació al corredor d'infraestructures, han de permetre protegir una àrea de 26.000 hectàrees.