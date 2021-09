L’Ajuntament de Figueres ha decidit recuperar el servei d’atenció domiciliària per a la gent gran que des de 1994 oferien empreses externes. Està previst que el canvi es pugui fer realitat a finals d’any. La inversió en el servei és de mig milió d’euros l’any.

El govern ha apostat ara per encarregar la gestió a una empresa que ja ofereix altres serveis a Figueres i que ja col·labora amb el Consell Comarcal. Es tracta de l’empresa Sumar, empresa pública de la Diputació de Girona.

El regidor de Serveis Socials, Jesús Quiroga, en fa una valoració molt positiva ja que «el servei millorarà amb qualitat, amb un control més directe i amb més bones condicions laborals pel personal».

Actualment el servei atén cada any 110 persones, que també combat la soledat de les persones més grans, amb trucades als majors de 70 anys per saber com es troben de salut i fer-los un seguiment i donar-los suport.

El servei d’atenció domiciliària és un servei que es presta a les persones que desitgen conservar la seva autonomia, però que necessiten també ajuda per exemple per anar a comprar o per ajudar-les a llevar.