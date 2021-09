La defensa de l'assassí de la Rambla de Figueres vol evitar l'expulsió del país de Mohamed Regrad. El jurat popular el va declarar culpable d'assassinat per matar un home d'una ganivetada al coll el 29 d'abril del 2019 i l'Audiència de Girona li va imposar 16 anys de presó. La sentència també acordava l'expulsió i advertia de la "perillositat extrema" del processat, que ja va matar una dona a Figueres l'any 2006. La defensa ha recorregut la sentència. No qüestiona la pena de presó però sí que s'oposa a l'expulsió al·legant que té suficient arrelament al país. Aquest dijous hi ha hagut una vista a l'Audiència per prorrogar la presó preventiva mentre es resol el recurs abans que la sentència sigui ferma.

L'Audiència de Girona va imposar a Mohamed Regrad 16 anys de presó, la pena que van sol·licitar fiscalia, acusació particular i defensa després de la lectura del veredicte que el declarava culpable d'assassinat. També seguint la petició del fiscal Enrique Barata i de l'advocat de la família de la víctima, Toni Quera, la sentència acordava l'expulsió del processat un cop complertes dues terceres parts de la condemna (10 anys i 8 mesos de presó) o tan bon punt l'assassí accedeixi al tercer grau o a la llibertat condicional.

La sentència del magistrat Ildefons Carol també imposava a Regrad la prohibició de tornar a entrar al país durant un termini de 10 anys, el temps màxim que preveu la llei: "Sobretot perquè el Codi Penal no ens permet imposar una durada superior perquè, si fos així, sens dubte l'acordaríem".

A l'hora de prendre aquesta decisió, l'Audiència tenia en compte la "perillositat extrema" de Mohamed Regrad i la necessitat d'impedir que pogués cometre un tercer assassinat. "En relació al risc que Mohamed Regrad torni a cometre delictes similars, al tribunal se li fa difícil trobar un altre supòsit més diàfan que aquest, doncs en el temps que ha estat amb nosaltres ha matat ja dues persones i n'ha ferit tres més", argumenta el magistrat que afegia que fa més de 30 anys que Regrad viu al país però més de la meitat els ha passat entre reixes.

"El fet que sigui la seva segona víctima mortal fa aconsellable allunyar-lo de la nostra societat tant i per tant temps com sigui possible, doncs s'ha d'evitar que pogués causar una tercera mort i, per la seva confessió, és obvi que aquí resideixen ciutadans que són objecte de la seva set de venjança injustificada, absurda però summament real", argumentava el magistrat.

La defensa del processat, encapçalada pel lletrat Francisco Javier Rollón, no qüestiona la pena de presó imposada però sí que vol evitar l'expulsió. El lletrat ha presentat recurs a la sentència al·legant que Regrad té arrelament al país, on viu des que tenia 10 anys, i que compta amb permís de residència permanent.

Mentre no es resol el recurs i fins que la sentència sigui ferma, aquest dijous hi ha hagut una vista a la secció tercera de l'Audiència de Girona per prorrogar el temps en presó preventiva fins a la meitat de la condemna, tal com preveu la llei. Així ho ha sol·licitat el fiscal i la defensa no s'hi ha oposat. Regrad, present a la vista, no ha volgut dir res davant el tribunal.