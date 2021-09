La novena edició del FestiSurf Costa Brava se celebra demà a dos quarts de nou del vespre al Palau d’Esports i Congressos de Platja d’Aro. En la present edició, els quatre concerts es concentren en una sola jornada, amb aforament limitat i reserva prèvia d’entrades al lloc web del festival. Enguany, hi actuarà el duet francoespanyol Lord Diabolik; Tiburona, un trident femení madrileny amb aromes dels seixanta; Los Capitanes i Dani Nel·lo & Los Saxofonistas Salvajes. Al llarg dels anys, el FestiSurf Costa Brava ha anat modulant espais, programació i horaris per aconseguir el format òptim per dotar d’idiosincràsia el festival de rock.