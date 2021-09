Els veïns de Calonge i Sant Antoni han realitzat una cinquantena de propostes en la quarta edició de les Consultes de Barri, un procés participatiu impulsat per la regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament. Els suggeriments van enfocats a la millora dels barris de Puigsapera, Sant Antoni Est i l’Eixample. Els debats s’han repartit en dues sessions, la segona de les quals es va celebrar el passat dimecres, al Palau Firal, per als habitants de Puigsapera i Sant Antoní Est. La primera, en canvi, va tenir lloc al barri de l’Eixample.

Entre les propostes recollides a Puigsapera i Sant Antoni, destaquen la regulació i reducció de trànsit,i limitar la velocitat i l’aparcament en algunes zones del barri. També s’ha sol·licitat més periodicitat en la recollida de rebuig en certs sectors. Pel que fa a l’Eixample, es va demanar canviar l’horari de recollida d’escombraries, trobar solucions als problemes sobre el manteniment de la riera, les diferents reformes a efectuar al paviment i la possibilitat de tenir un espai/plaça de zona verda.

Les propostes seran analitzades pels serveis tècnics municipals, que en les pròximes setmanes valoraran la viabilitat tècnica i econòmica, i al desembre es coneixeran quines es poden executar. La regidora de Participació Ciutadana, Mercè Orduña, assenyala que l’Ajuntament està molt satisfet amb les respostes, ja que «és una bona manera per conèixer de primera mà les necessitats dels veïns i veïnes per millorar els barris». Les consultes van enfocades al medi ambient, l’enllumenat, l’aigua, residus, via pública, parcs, mobilitat, accessibilitat, oci o jardineria, entre d’altres.