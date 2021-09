El Museu del Joguet de Catalunya va acollir ahir la presentació de la cartellera completa de la sisena edició de les jornades divulgació científica Science Needs You! (SNY!) que promou l’Associació Catalana per a la Divulgació Científica (ACDIC).

Enguany, les jornades que es faran a la capital altempordanesa tenen com a fil conductor «L’exploració de l’espai: noves oportunitats per a la ciència i la tècnica» i que ha escollit com a protagonista històric a Robert Hutchins Goddard, pioner i inventor del coet a propulsió.