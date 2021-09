El Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer acull, des d’aquest passat divendres, el nou Espai d’Innovació Empresarial de Figueres. L’equipament ha estat condicionat a l’edifici de nova construcció que l’Ajuntament ha aixecat al costat de l’anterior. S’espera que el nou centre generi oportunitats per a impulsar l’emprenedoria tecnològica i reactivar l’economia.

La inauguració va anar a càrrec de la consellera de Presidència del Govern de la Generalitat, Laura Vilagrà i del vicepresident primer de la Diputació de Girona, Pau Presas, juntament amb l’alcaldessa Agnès Lladó. Els van acompanyar la presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Sònia Martínez, regidors, tècnics i empresaris. La presentació va anar a càrrec de la periodista Xantal Llavina, conductora dels programes Revolució 4.0 de TV3 i Catalunya Ràdio.

La consellera Vilagrà va celebrar que Figueres «sigui una ciutat que mira al futur» i creu que el nou centre «generarà noves oportunitats per no deixar ningú enrere» a més «de fomentar la competitivitat de les empreses del territori».

El diputat Pau Presas va destacar que l’Espai que s’estrena «ajudarà a diversificar l’economia local i comarcal» a partir de l’objectiu de «crear xarxa i treball multidisciplinar que facin valdre el poder avançar».

Presas, responsable de l’àrea de Promoció econòmica de la Diputació, va afirmar que l’obertura d’aquest Espai «és un punt d’inflexió» per a la ciutat i la comarca, amb el repte «de mantenir empreses i llocs de treball en el territori».

L’alcaldessa de Figueres Agnès Lladó va reconèixer que «aquest era un projecte molt reivindicat, en el qual hi he cregut des del primer moment» per a una Figueres «que és una capital de comarca plena d’oportunitats, en la qual els vells models econòmics han de canviar».

I va posar com exemple, els guanyadors dels darrers Premis Emprenedors de l’Alt Empordà, a més a més d’agrair l’esforç constant de l’equip l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres.

Per aconseguir-ho, l’Espai d’Innovació Empresarial, projectat com a incubadora vertical tecnològica i construït amb fons europeus Feder, de la Diputació de Girona i de l’Ajuntament de Figueres, posa a disposició dels emprenedors i de les empreses de nova creació, deu despatxos i espais comuns que podran utilitzar per a arrencar els seus projectes i iniciar-ne la consolidació.