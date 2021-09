Des d’ahir divendres i fins al diumenge 26 de setembre Roses acollirà la 5a edició de la Ruta de les Tapes i el vi DO Empordà. La campanya gastronòmica, que es va haver de suspendre l’any passat arran de la pandèmia, permetrà degustar 58 tapes i especialitats de diversos establiments de la població.

Com en els darrers anys, els bars i restaurants de Roses oferiran als seus clients la possibilitat de degustar una tapa, acompanyada amb una copa de vi de la DO Empordà, per un preu de 3 euros.

Durant els dies en què se celebri l’esdeveniment, els empresaris de Roses se sumen a la Ruta de les Tapes amb una acció per reforçar els atractius del municipi. Els restaurants adherits a l’Associació d’Empresaris Roses-Cap de Creus disposaran de tovallons de paper serigrafiats amb el lema Gràcies per comprar, menjar i gaudir a Roses.