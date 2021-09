La Festa de la Sal de l’Escala posa punt final a la 24a edició

TALLERS, VISITES GUIADES I PRESENTACIONS DE LLIBRES. La Festa de la Sal de l’Escala posa punt final avui a la seva 24a edició, amb visites guiades a la cova de la Sal amb la barca de mitjana de vela llatina Rafael, així com visites guiades a la casa de pescadors de Can Cinto Xuà i la presentació d’un vídeo sobre els 20 anys del grup de danses La Farandola. A la jornada d’ahir, es va presentar el llibre El nansaire, primer volum de la col·lecció Els oficis de la Festa de la Sal i el conte il·lustrat Petita història de la Festa de la Sal de l’Escala, a càrrec de Lurdes Boix i Pilarin Bayés. A més, també hi va haver un doble concert d’Oreig de Mar i Cor Indica i de la Vella Lola i Tres de Ronda, així com una demostració de tallers d’oficis artesanals.