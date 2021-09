L’associació Platges Netes de Llançà va recollir ahir al matí 188 kg de brossa en la quarta neteja de la riera de la Valleta, a Llançà. La neteja va començar a dos quarts de deu del matí i hi van participar setze voluntaris, dotze dels quals van recollir la brossa fins a gairebé a la desembocadura al mar per la urbanització Sant Carles i els quatre restants van fer la neteja dels últims metres fins al mar. El grup nombrós va dur a terme la tasca sota el marc de «International coastal cleanup» de l’organització Ocean Conservancy, mentre que el grup petit, en el projecte «Libera, 1 m2 per les platges i el mar».

La tasca es va desenvolupar just abans del començament de les pluges de tardor, que provoquen un augment de la brutícia al mar. Entre els objectes recollits, s’han trobat carretons vells de la construcció, un cotxet de nen petit, bidons, ferros, una porta de fusta, un senyal d’abalisament de la carretera, llaunes de begudes, burilles, etc. El representant de Platges Netes, Jesús Blanco, ha assenyalat que estava «molt content amb la recollida» i ha recalcat que han tingut «la sort de comptar també amb l’ajuda com a voluntari del director del Parc Natural del Cap de Creus, Ponç Feliu».

Per altra banda, alguns voluntaris també van netejar ahir les platges de Port Pelegrí de Calella i Llafranc, de Palafrugell, una activitat organitzada per l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palafrugell i la fundació WE CARE, que va coordinar la neteja de la sorra amb voluntaris a les platges de Port Pelegrí i de Llafranc. L’objectiu de la jornada era, més de la retirada de residus, conscienciar a la ciutadania de la importància de conservar l’ecosistema marí i evitar abocar residus al medi natural. l’acte va comptar amb la col·laboració del centre d’immersió Poseidon Diving Costa Brava i de l’empresa Custom Sailing Costa Brava per al paddle surf, a la platja del Port Pelegrí.