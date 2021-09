L’Ajuntament de Figueres espera poder retornar el mercat de la roba dels dijous al seu emplaçament habitual del passeig Nou i el llit de la riera Galligans. Les parades es van ubicar al Recinte Firal quan les restriccions del Procicat ho van permetre, però aquestes mateixes restriccions han impedit fins ara –per motius d’aforament, distàncies i recorregut– el retorn del mercat al centre de la ciutat.

La regidora Ester Marcos, responsables entre altres àrees de Mercats i Salut, té clar que «seguirem amb el mercat on és fins que no s’aixequin les restriccions. Des del primer dia vam dir que l’emplaçament era provisional. Hem pres totes les mesures que calien per celebrar un mercat segur, però tenim la sensació d’haver patit un greuge comparatiu respecte d’altres indrets on s’han fet mercats que no han estat tan estrictes».

Ester Marcos va demanar personalment la reobertura al president Pere Aragonès en la seva primera visita a la ciutat i ha mantingut un contacte constant amb els marxats, alguns dels quals es van manifestar fa poques setmanes per reclamar aquest retorn. En el col·lectiu de paradistes hi ha una certa divisió sobre els avantatges que té el Recinte Firal en temes com l’aparcament o la ubicació, més paritària en el lloc actual, però en general es percep un desig de retorn, que és compartit pels comerciants del centre de la ciutat, que veuen en el mercat un al·licient per a moure clients.

«Ho tenim tot a punt, tan bon punt sigui possible, el mercat tornarà allà on ha d’estar. Si les mesures s’aixequen avui, l’endemà serà un fet», afegeix Ester Marcos

La presència provisional del mercat de la roba dels dijous al Recinte Firal té les seves conseqüències en el calaix municipal. Marcos recorda que l’Ajuntament va prendre una decisió important per ajudar els marxants després d’un temps de no poder parar.

«Conscients de l’afectació pel canvi d’ubicació del mercat, no hem cobrat cap taxa als marxants des de l’inici de la pandèmia», remarca. Tenir el mercat sota control d’aforament i amb mesures preventives requereix la presència de deu persones cada dijous, a més de l’oferiment del bus gratuït per als clients. Unes despeses que es van acumulant cada setmana que passa i que s’afegeixen al desig del «retorn a la normalitat», expressat per Ester Macos.