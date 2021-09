Salut Empordà Cooperació (SEC), l’ONGD de la Fundació Salut Empordà, donarà continuïtat el 2022 al projecte del centre de salut de Thillé Boubacar (Senegal) i actuarà en dos dispensaris més, els de Marda i Leboudou Doue.

Els presidents del SEC i de l'Associació pel Desenvolupament del Riu Senegal de Figueres van fer un viatge durant el juliol d’avaluació final del projecte a Thillé Boubacar, que després de tres anys ja encara la recta final.

Des del 2018 el SEC hi ha invertit 35.000 euros, procedents de Dipsalut, Ajuntament de Figueres, Col·legi de Metges de Girona i de persones a títol individual. Aquesta part final del projecte que es durà a terme durant el 2022 consistirà en oferir formació al personal del dispensari enviant-hi professionals especialistes en ecografia.

Durant el viatge d’aquest estiu, a més de comprovar sobre el terreny les obres de millora que s’havien fet a Thillé Boubacar i de supervisar la posada en marxa del Laboratori clínic, han informat des de Salut Empordà que es va aprofitar per fer una visita a altres centres de salut dels pobles del voltant, com són Marda i Leboudou Doue. Es tracta de zones rurals amb una població d’uns 4.000 habitants cadascun i nuclis molt disseminats.

"Veient els bons resultats del projecte de Thillé i la bona sintonia que hi ha amb els professionals de la comunitat, es va acordar que l’any vinent es reforçarien aquests dos dispensaris amb enviament de material, rehabilitació de les instal·lacions i formació en esterilització", han explicat.

Obres de millora i material

El local de Marda és un centre de salut i maternitat que requereix obres de millora i material de cures bàsic, a més d’un autoclau (aparell per a l’esterilització). I el de Leboudou Doue, a banda d’una rehabilitació de les instal·lacions, necessita sanejament, material de cures bàsic i un autoclau.

Per a la formació del personal, es farà servir el centre de Thillé com a seu central, de manera que els professionals s’hi desplaçaran per a rebre les classes durant una setmana i després es traslladaran al seu consultori per a posar en pràctica els coneixements.