Els Mossos d'Esquadra ha detingut un noi de 18 anys per intentar endur-se una bicicleta d'una casa a Vilamalla i caure-li la documentació mentre fugia. Es dona la circumstància que la Guàrdia Urbana de Figueres l'havia arrestat unes hores abans per un robatori a l'interior d'una furgoneta. Els fets es remunten al dissabte quan, pels volts de les nou de la nit, agents de la comissaria de Figueres van rebre l'avís d'un intent de robatori. La propietària d'una casa situada al Camí de l'Estació havia sentit uns sorolls i havia vist com algú saltava dins de la seva finca.

Quan hi van arribar, la dona els va explicar que havia vist un jove saltant la tanca de dos metres i mig i agafava una de les seves bicis, valorada en 700 euros, però que la va deixar quan la propietària el va sorprendre i va fugir. Mentre escapava, però, se li va trencar la corretja de la bossa de mà que portava i li va caure, a dins de la casa, amb diversos documents personals. Els agents van comprovar que es tractava del mateix noi que no feia ni 24 hores havia passat per les dependències policial després que la Urbana el detingués aquella mateixa matinada 'in fraganti' al carrer Méndez Nuñez. En aquest cas, per un robatori amb força a l'interior d'una furgoneta.

Després de fer una recerca per la zona, els mossos el van trobar amagat a pocs metes de la casa. L'arrestat, amb antecedents, va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.