Una conductora d'un cotxe ha mort en un accident de trànsit aquest matí a la GI-623 al seu pas per Saus. La víctima era veïna de Sant Mori i tenia 86 anys.

La dona ha patit una sortida de via quan circulava per la GI-623 per causes que es desconeixen i que els Mossos de Trànsit investiguen.

L'accident mortal s'ha produït cap a les onze del matí, al punt quilomètric 7,5 de la GI-623 al pas pel municipi de Saus, Camallera i Llampaies.

Arran de la incidència, s’han activat tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, una dotació dels Bombers i dues ambulàncies del SEM.

Amb aquest accident mortal, ja són 30 les persones que han mort d'un sinistre viari a la província de Girona, ja sigui en vies urbanes com interurbanes.

L'últim havia estat el dia 29 d'agost, quan la passatgera davantera d'un cotxe va morir després d'una col·lisió frontal entre dos turismes a l'N-II a Fornells de la Selva. La víctima mortal tenia 71 anys i era veïna de Girona.