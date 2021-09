Nou pas endavant de la Diputació en la polèmica millora de la carretera entre Vilafant i Borrassà (Gi-5129), que inclou la construcció d’un nou pont sobre el Manol i que ha aixecat una forta oposició al territori.

En el ple d’ahir es va aprovar definitivament la relació de propietaris de béns i drets afectats i l’inici de l’expedient d’expropiació forçosa, enmig de les crítiques de la CUP, que va exigir un cop més la retirada del projecte -tal i com reclamen entitats de la zona- i va criticar la «connivència» dels grups de Junts, PSC i ERC per tirar endavant el projecte. Poques hores després, ERC de Vilafant va fer pública una moció per debatre a l’Ajuntament (on manen els socialistes) demanant a la Diputació que aturi la licitació de les obres i la tramitació administrativa fins que no es tinguin les conclusions d’un estudi d’impacte ambiental.

L’obra es va aprovar al juny amb el vot de tots els grups i l’abstenció de la CUP. Té un pressupost de 2,5 milions i preveu acabar l’ampliació de la carretera d’enllaç amb Borrassà. És la segona fase i ha de salvar el desnivell de la vall del riu Manol, a tocar el nucli de Vilafant. Segons la Diputació, es tracta d’un «condicionament», però els opositors creuen que és una «variant» que veuen innecessària i que tindrà un elevat impacte sobre el territori.

Ahir mateix, ERC de Vilafant -que governa a la Diputació però està a l’oposició a l’Ajuntament- va registrar una moció al consistori tot demanant una reunió d’urgència per conèixer l’abast del projecte i les possibles alternatives del traçat, a la qual assisteixin tant els membres de l’Ajuntament com els representants de la Diputació. També demanen a l’ens provincial que admeti que es tracta d’una «variant» i no un «condicionament» i que la Generalitat faci un informe d’avaluació ambiental i, si es veu que hi ha alternatives més òptimes, que la Diputació modifiqui el projecte.

D’altra banda, en el ple d’ahir a la Diputació es van aprovar altres millores de carreteres: la GIV-5142 a Sant Esteve de Guialbes, la GIV-6226 a Garrigàs i la GIV-5147, al trencall de Corts i Camós.