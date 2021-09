L’Ajuntament de l’Escala farà una aportació anual de 15.000 euros, el doble que en anys anteriors, a la Unió de Botiguers i Empresaris Turístics de l’Escala (UBET). Les dues parts han signat un conveni per quatre anys.

L’objectiu és «potenciar el sector comercial de la població amb un ampli ventall d’oferta que permeti executar programes d’actuació comercial conjunta, a través d’estratègies bàsiques de dinamització comercial coordinades entre el sector públic i privat», remarca la regidora de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç, Marta Rodeja. El conveni inclou la creació d’una comissió de treball que es reuneixi de forma trimestral per coordinar actuacions i valorar el desenvolupament. Es vol establir els termes de col·laboració públic-privat per al foment de la dinamització i la promoció turística i potenciar i comercialitzar possibles activitats per tal d’atraure turistes i visitants a l’Escala durant tot l’any.